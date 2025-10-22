Selenskyj besucht Schweden, um über den Export von Kampfjets zu sprechen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Schweden reist, um mit Premierminister Ulf Kristersson ein mögliches Rüstungsexportabkommen auszuloten.

Im Mittelpunkt des Besuchs stehen die Gripen-Kampfjets von Saab und andere fortschrittliche militärische Ausrüstung, was das wachsende Interesse an der Stärkung der ukrainischen Luftfähigkeiten unterstreicht.

Obwohl noch kein konkretes Abkommen bestätigt wurde, spiegeln die Gespräche einen langjährigen Dialog zwischen den beiden Ländern über mögliche Jet-Exporte wider.

Wir wissen auch, dass ukrainische Piloten das Gripen-Kampfflugzeug JAS 39 bereits in Schweden getestet haben, was den Weg für mögliche zukünftige Auslieferungen ebnet.

Was halten Sie davon?