Selenskyj besucht Frankreich, um Luftverteidigungs- und Kampfflugzeugverträge abzuschließen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trifft am Montag in Paris ein, um Abkommen mit Frankreich für Luftabwehrsysteme, Kampfflugzeuge und Raketen abzuschließen. Der Besuch erfolgt, während russische Drohnen- und Raketenangriffe zugenommen haben, und Moskau berichtet von Fortschritten im Südosten von Saporischschja. Selenskyj beschreibt die Abkommen als historisch und zielt darauf ab, die langfristigen Kampffähigkeiten der Ukraine zu stärken.

Die Gespräche sollen voraussichtlich Rafale-Kampfjets, neue SAMP/T-Raketenbatterien und Anti-Drohnen-Systeme umfassen. Einige Ausrüstungen könnten aus bestehenden französischen Beständen stammen, während die Mehrheit das Ziel der Ukraine unterstützen würde, ihre Luftflotte auf 250 Flugzeuge zu erweitern, darunter US-amerikanische F-16 und die schwedischen Gripen-Jets. Macron betont, dass Frankreich seine Expertise in der Rüstungsindustrie im Dienst der ukrainischen Verteidigung einsetzen will.

Der Besuch beinhaltet außerdem ein Treffen mit französischen und ukrainischen Drohnenfirmen, um die Zusammenarbeit bei unbemannten Systemen zu erkunden und eine umfassendere Strategie zur Stärkung der Hightech-Verteidigungsfähigkeiten der Ukraine hervorzuheben. Selenskyj wird voraussichtlich noch am Montag Absichtserklärungen und Verträge unterzeichnen, obwohl die Finanzierungsdetails weiterhin unklar sind.