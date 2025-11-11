Selenskyj besucht die bombardierte Frontstadt Cherson

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Selenskyj die Frontstadt Cherson besucht hat, die nur wenige Kilometer von den russischen Stellungen auf der anderen Seite des Flusses Dnipro entfernt liegt. Die Stadt ist nach wie vor ständigem Beschuss und zunehmenden Drohnenangriffen ausgesetzt, was sie zu einem der gefährlichsten Gebiete entlang der Südfront macht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj postete ein Foto von sich am Eingang der Stadt neben dem großen Schild von Cherson, zusammen mit einem Video zum dritten Jahrestag des russischen Rückzugs aus der Stadt im Jahr 2022. In seiner Rede sagte er, die Ukraine bereite Entscheidungen vor, die darauf abzielen, die Verteidigung der Stadt zu stärken.

Stärkung der Verteidigung von Cherson

Während seines Besuchs sagte Selenskyj, er werde sich mit lokalen Behörden und Militärführern treffen, um Schutzmaßnahmen für Cherson zu erörtern. Die Stadt kämpft weiterhin mit der zunehmenden Bedrohung durch kleine russische Angriffsdrohnen, die auf Wohngebiete und kritische Infrastrukturen abzielen.

Cherson bleibt ein Symbol des Widerstands für die Ukraine, und Selenskyjs Besuch unterstreicht die Bemühungen des Landes, die Sicherheit zu stärken und die Moral inmitten der anhaltenden Angriffe der russischen Streitkräfte auf der anderen Seite des Flusses aufrechtzuerhalten.