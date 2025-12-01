Selenskyj besucht am Dienstag Irland

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Dienstag seinen ersten offiziellen Besuch in Irland abstatten, bestätigte die Regierung, während Kiew eine breitere Unterstützung für seinen Friedensplan sucht und einen der schwierigsten Momente seit Kriegsbeginn erlebt.

Zelenskyj wird voraussichtlich Premierminister Michael Martin treffen und gemeinsam mit stellvertretendem Premierminister Simon Harris an der Einführung des Irland-Ukraine-Wirtschaftsforums teilnehmen. Er wird außerdem Gespräche mit Irlands neu gewählter Präsidentin Catherine Connolly führen.

Der Besuch folgt auf einen Zwischenstopp in Paris

Der Besuch folgt auf einen Zwischenstopp in Paris am Montag, wo Selenskyj den französischen Präsidenten Emmanuel Macron trifft, um über das zu sprechen, was die Élysée als die "Bedingungen eines gerechten und dauerhaften Friedens" bezeichneten, aufbauend auf den jüngsten Genf-Gesprächen und dem amerikanischen Friedensvorschlag.