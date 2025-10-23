Selenskyj begrüßt neue Energiesanktionen und fordert mehr Druck auf Russland

HQ

Selenskyj begrüßte gerade die neuen Energiesanktionen, die die Vereinigten Staaten und die Europäische Union gegen Russland verhängt haben, und nannte sie einen wichtigen Schritt in Richtung Frieden. In seiner Rede in Brüssel betonte er, dass noch mehr Druck erforderlich sei, um einen Waffenstillstand herbeizuführen, und wies jede Möglichkeit territorialer Zugeständnisse zurück. Die jüngsten Sanktionen richten sich gegen Russlands führende Öl- und Gasunternehmen und signalisieren die wachsende Entschlossenheit des Westens nach den jüngsten diplomatischen Rückschlägen. Selenskyj dankte Washington für seine entschlossene Haltung und sagte, der Schritt sende eine klare Botschaft, dass die fortgesetzte Aggression ihren Preis haben werde. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!