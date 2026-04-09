Selenskyj begrüßt die Deeskalation Irans und signalisiert Bereitschaft für einen Waffenstillstand mit Russland

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Mittwoch den Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran begrüßt und erklärt, Kiew sei bereit, "entsprechend zu reagieren", falls Moskau die Angriffe einstellt. In einem Beitrag auf X betonte Selenskyj, dass ein Waffenstillstand im Nahen Osten dazu beitragen könnte, die Voraussetzungen für umfassendere diplomatische Abkommen zu schaffen.

Die Ukraine hat Russland wiederholt aufgefordert, im vierjährigen Konflikt einem vollständigen Waffenstillstand zuzustimmen, was Verhandlungen über ein Friedensabkommen ermöglicht. Das Land hat außerdem mehr als 200 Spezialisten in den Nahen Osten entsandt, um iranische Drohnenangriffe abzuwehren, wobei Selenskyj darauf hinweist, dass ukrainische Militärteams weiterhin daran arbeiten werden, die regionalen Sicherheitsfähigkeiten zu stärken.

Wie Selenskyj in den sozialen Medien sagt:

Die Ukraine hat im Krieg, den Russland hier in Europa gegen unseren Staat und unser Volk führt, immer zu einem Waffenstillstand aufgerufen, und wir unterstützen den Waffenstillstand im Nahen Osten und im Golf, der den Weg für diplomatische Bemühungen ebnet. Die Ukraine sagt Russland erneut: Wir sind bereit, entsprechend zu reagieren, falls die Russen ihre Angriffe einstellen. Es ist für jeden offensichtlich, dass ein Waffenstillstand die richtigen Voraussetzungen für Abkommen schaffen kann.