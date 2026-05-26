Selbstfahrende Autos sind ein echter Wendepunkt für Blinde

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Sie wissen wahrscheinlich, dass Tesla und viele andere Elektroautos bereits weitgehend in der Lage sind, sich selbst zu fahren, und vollständig selbstfahrende Autos kommen immer näher. Dieses Konzept ist besonders interessant für Dinge wie Taxis. Die Meinungen dazu sind jedoch geteilt, aber eine Gruppe, die sehr positiv ist, sind die Sehbehinderten.

Die New York Times berichtet heute, dass sehbehinderte Menschen das Konzept angenommen haben und sagen, es stärkt ihr Gefühl der Unabhängigkeit und befreit sie davon, auf andere angewiesen zu sein, sei es Begleiter oder Fahrer. Außerdem können sie die Temperatur genau so einstellen, wie sie möchten, Musik in beliebiger Lautstärke spielen, und im Grunde ist es, als würde man das eigene Auto nehmen – nur dass man nicht selbst fährt.

Selbstfahrende Autos waren jedoch nicht völlig ohne Kontroversen. Neben der Arbeitslosigkeit der Fahrer gab es einige Unfälle, die darauf hindeuten, dass die Technologie möglicherweise noch nicht zu 100 % zuverlässig ist, und wenn der Strom ausfällt, riskieren sie, festzufahren. Aber natürlich besteht kein Zweifel, dass wir uns in diese Richtung bewegen, und das zeigt, dass es Vorteile gibt, die in der Diskussion vielleicht übersehen wurden.