Selbst wenn man das gesamte Assassin's Creed Shadows nur mit einem einzigen Charakter spielt, würde man nichts von der Erfahrung verpassen, sagt der Regisseur

Etwas mehr als einen Monat vor der Veröffentlichung von Assassin's Creed Shadows wächst die Vorfreude auf das Spiel von Ubisoft. Ein Spiel, das für die Zukunft des Unternehmens entscheidend sein wird und das bereits von bestimmten Kreisen heftig kritisiert und angezweifelt wird, obwohl es nicht ausprobiert werden konnte.

Einer der Punkte, von dem die Fans nicht ganz überzeugt sind, ist der doppelte Protagonist, eine Entscheidung, die erstmals in AC Syndicate verwendet wurde und hier noch radikaler ist, da Naoe und Yasuke trotz gemeinsamer Ziele weder das gleiche Gameplay noch das gleiche Kampfsystem verwenden. Naoe ist ein Stealth-Experte, während Yasuke ein riesiger Krieger ist, der auf roher Gewalt basiert. In Shadows werden wir die Möglichkeit haben, jederzeit frei zu wählen, welchen Charakter wir spielen wollen, und mit den neuesten Aussagen des Spielleiters werden nun viele aufatmen.

AC Shadows Creative Director Jonathan Dumont sagte gegenüber Screen Rant, dass die Entscheidung, das gesamte Spiel mit dem einen oder anderen Charakter zu spielen, dem Spieler nicht das Gefühl gibt, dass er das Erlebnis "verpasst".

"Ich denke, es hängt eher von deinen Vorlieben ab, zu sagen: 'Okay, ich werde sehen, wie sich das Spiel ein wenig an den Charakter anpasst, wenn du dich für das eine oder das andere entscheidest'.

"Sie haben individuelle Präsentationen, und dann haben sie auch ihre eigene Questreihe. Nehmen wir also an, Naoe kann Yasuke nicht auf einer persönlichen Mission spielen, und das sind zwei verschiedene Dinge. Aber der Kern des Spiels kann darin bestehen, seinen Charakter zu wählen, und das Spiel passt sich an.

"Ich denke, man kann aus Gameplay-Gründen wechseln, man kann wechseln, wenn man denkt, dass man einen der anderen [Protagonisten] besser mag, aber ich glaube nicht, dass man etwas verpasst. Es ist mehr, es ist in Ordnung, hab Spaß am Spiel, spiele so, wie du spielen willst."

Mit diesem Ansatz fühlt es sich fast so an, als hätten wir zwei Spiele in einem - was denkst du, planst du, einen bestimmten Assassin's Creed Shadows Charakter zu spielen, oder wirst du das Erlebnis abwechseln?