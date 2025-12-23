Selbst Paul Rudd ist sich nicht sicher, was die Handlung von Avengers: Doomsday ist

HQ

Paul Rudd ist einer von etwa tausend Darstellern, die derzeit in Avengers: Doomsday enthalten sind. Dank geleakter Trailer vor der Premiere von Avatar: Fire & Ash wissen wir, dass Steve Rogers zurückkehrt und ein großer Teil der Handlung sich auf ihn konzentrieren wird. Abgesehen davon wissen wir jedoch sehr wenig über diesen kommenden Blockbuster-Team-Up-Film.

Im New Heights Podcast mit Travis und Jason Kelce wurde Rudd nach der Handlung des neuen Films gefragt. "Äh, ich will ehrlich sein. "Ja, ich bin mir nicht wirklich sicher, was es ist", sagte Rudd. Der Podcast ging schnell weiter, denn wir wissen, wie Disney und Marvel mit denen umgehen, die ihre Projekte verderben.

Da das Paul Rudd ist, sind wir zu 99 % sicher, dass das definitiv ein Witz von ihm ist. Aber andererseits haben wir viel davon gehört, dass Avengers: Doomsday eine seltsame Produktion ist, bei der Schauspieler fast allein am Set sind, ihnen gesagt wird, sie arbeiten mit Figuren, die gar nicht da sind, und dann gelegentlich einen Szenenpartner bekommen, bevor sie nach Hause geflogen werden. Hoffen wir, dass wir zwischen jetzt und Dezember 2026 einige solide Handlungsdetails bekommen.