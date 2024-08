Selbst Matt Berry versteht nicht, was er in What We Do In The Shadows sagt

Eines der Highlights derWhat We Do In The Shadows TV-Serie ist ohne Zweifel Matt Berrys Vampir Laszlo Cravensworth. Der Schauspieler hat sich die Figur zu eigen gemacht, indem er seine charakteristische Stimme und sein hörbares Styling einsetzte, um einige der kultigsten und denkwürdigsten Momente der Serie zu liefern, aber es stellt sich heraus, dass dies nicht immer beabsichtigt ist.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter erwähnte Berry, dass einige seiner berühmtesten Formulierungen einfach darin bestehen, dass er versucht, sich in den unzähligen amerikanischen Popkultur-Referenzen zurechtzufinden, die eingebrannt sind.

"In der vergangenen Staffel gab es so viele amerikanische [Popkultur]-Referenzen, und ich habe keine Ahnung, was kaum eine davon ist. Du navigierst einfach durch diese und lässt sie für deine eigene Sprache und dein eigenes Sprechmuster funktionieren. Aber wissen Sie, es war eine Show, die von zwei Neuseeländern kreiert wurde, und ihr Sinn für Humor ist unserem [britischen] Sinn für Humor ähnlich."

Er fährt fort: "Die meisten Namen, die ich [falsch] ausspreche, sind nicht absichtlich – es liegt daran, dass ich nicht weiß, was sie sind. Vor allem Sport, all diese Ballspiele... Baseball, Softball, ich habe keine Ahnung, was das alles ist! Es wird nur darum gehen, zu sagen, was ich denke, dass es ist, und einfach so darauf einzugehen. Du gibst den Dingen deinen eigenen Dreh."

Hoffentlich bedeutet das, dass wir uns in der kommenden Staffel der Serie auf eine ganze Reihe brillant geschlachteter Aussprachen freuen können.