"Selbst Liverpool kann Fußballspiele verlieren": Arne Slot erklärt, warum das Team im EFL-Cup-Finale gegen Newcastle verlor

Nachdem Liverpool in dieser Saison weitgehend ungeschlagen war (nur eine Niederlage in der Premier League sowie das Ausscheiden aus dem FA Cup), musste Liverpool in der vergangenen Woche zwei Niederlagen in Folge hinnehmen: am Dienstag gegen Paris Saint-Germain in der Champions League und am Sonntag gegen Newcastle im Carabao Cup-Finale. Es gab zwei riesige fast aufeinanderfolgende Schläge gegen eines der stärksten Teams in Europa, also wie macht Arne Slot es aus?

"Dieses Spiel lief genau so, wie sie es wollten: ein Kampf mit vielen Zweikämpfen durch die Luft. Und wenn wir 10 Mal pro Spiel Fußball durch die Luft gegen sie spielen, gewinnen sie es wahrscheinlich neunmal, weil sie eine stärkere Mannschaft in der Luft sind als wir." Beide Tore von Newcastle (Burn und Isak) waren Kopfbälle.

Anders als am Dienstag, als Slot verteidigte, dass Liverpool besser als PSG sei und den Sieg verdient habe, gibt er hier zu, dass Newcastle besser gespielt hat, oder zumindest seine Stärken ausgespielt hat. "Man kann eine Mannschaft beurteilen, wenn sie müde ist und Druck macht. Aber es gab nichts zu pressen, weil sie unsere Presse überspielt haben."

Dan Burns Tor, das Slot überraschte: "In 99 von 100 Fällen führt dies nie zu einem Tor"

Über Newcastles erstes Tor von Dan Burn erklärt er: "<social>Ich habe noch nie in meinem Leben einen Spieler gesehen, der einen Ball aus so großer Entfernung mit so viel Wucht ins lange Eck köpft</social> ", ein Spielzug, der in 99 von 100 Fällen nie zu einem Tor führt. "Ich denke, er ist einer der wenigen Spieler, die aus dieser Distanz mit dem Kopf ein Tor schießen können."

Liverpools Trainer fügt hinzu, dass er sich sicher ist, dass die Erschöpfung, mental oder körperlich, nach dem Spiel am Dienstag nichts mit dem Spiel gegen Newcastle zu tun hatte, und sagt das Offensichtliche: "Auch Liverpool kann Fußballspiele verlieren", und das kann passieren, wenn man in Turnieren weit kommt: "Der Gegner, dem man gegenübersteht, wird immer stärker".