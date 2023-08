Selbst Larian hatte nicht mit der unglaublichen Veröffentlichung von Baldur's Gate III gerechnet

HQ

Larian-Chef Swen Vincke hat gesagt, dass das Studio nicht mit dem unglaublichen Start gerechnet hat, den es auf dem PC gesehen hat, da die Anzahl der gleichzeitigen Steam-Spieler zum Zeitpunkt des Schreibens über 800.000 erreicht hat.

"Das stand überhaupt nicht in den Büchern. Das war weit, weit über das, was wir erwartet hatten", sagte Vincke gegenüber PC Gamer. "Es gibt auch keinen Präzedenzfall dafür, dass bei unserer Art von Spiel so viele Leute gleichzeitig spielen ... Alle hier sind sehr glücklich. Man sieht viele lächelnde Gesichter. Gleichzeitig viel Fokus. Wir haben Berichte von Leuten, die Probleme haben, also konzentrieren wir uns darauf, diese Probleme zu beheben, das ist in allen Köpfen."

Es gab Befürchtungen, dass das Spiel nicht einmal seine Early-Access-Verkäufe übertreffen könnte, die bei rund 2,5 Millionen lagen. "Andere Spiele waren im Early Access sehr erfolgreich und am Tag der Veröffentlichung verkauften sie sich nicht viel mehr, weil sie bereits gesättigt waren", sagte Vincke. "Das war meine größte Angst, dass das passiert ist. Es war eine Sache, über die ich mir Sorgen gemacht habe, weil es Dungeons & Dragons und ein komplexeres Regelwerk ist, also ist es nicht die einfachste Sache im Universum, die Leute an Bord zu holen."

Larian kann sich nach der Veröffentlichung des Spiels jedoch nicht beruhigen, da sie bereits mit Fehlerbehebungen und der PS5-Version in die Zukunft blicken. Vincke ist jedoch zuversichtlich, dass das Studio auf dem richtigen Weg ist.