Selbst Hogwarts Legacy konnte FIFA 23 in Großbritannien nicht abwehren

Es ist überhaupt kein Schock zu sagen, dass FIFA 23 in Großbritannien absurd beliebt ist, aber wie beliebt ist das genau? Nun, ein neuer Umsatzbericht, der von der Datenfirma Newzoo veröffentlicht wurde, hat ergeben, dass Hogwarts Legacy trotz eines unglaublich erfolgreichen Starts, bei dem in den ersten Wochen über 12 Millionen Einheiten ausgeliefert wurden, dieses Zaubererspiel auf PlayStation- und Xbox-Konsolen immer noch nicht besiegen konnte FIFA 23 im reinen Umsatzsinne.

Der Bericht stellt fest, dass FIFA 23 in Großbritannien die meisten Einnahmen unter PS- und Xbox-Spielern generierte und dass Hogwarts den zweiten Platz belegte. Dies war jedoch die einzige Anomalie, da Hogwarts in den USA und in beiden Ländern für die PC-Plattform der unangefochtene Umsatzchampion war.

Die anderen Spiele, die die Top-Ten-Listen bildeten, waren ebenfalls sehr ähnlich, wie auf PS/Xbox, Fortnite, NBA 2K23, Call of Duty Modern Warfare II & Call of Duty: Warzone 2.0, Grand Theft Auto V, Destiny 2, and Dead Space schafften es alle (wenn auch auf unterschiedlichen Rängen) mit Madden NFL 23 und Apex Legends war in Amerika groß, während die Briten zu Rainbow Six: Siege und God of War: Ragnarök tendierten.

Der PC war ein ganz anderes Biest, da die gemeinsamen Spiele Hogwarts, Sons of the Forest, Valorant, League of Legends, The Sims 4, Dead Space, Roblox, Fortnite, and CoD: MWII & Warzone 2.0 . Der einzige Unterschied in den Top Ten (abgesehen von der Art und Weise, wie die Spiele angeordnet waren) bestand darin, dass Destiny 2 in den US-Charts auftauchte, während surprise, surprise, FIFA 23 den Cut für Großbritannien schaffte.

Die Switch war die Plattform, die die größten Unterschiede aufwies, da in den USA Metroid Prime Remastered die Anklage anführte, während Fortnite in Großbritannien diejenige war, die es zu schlagen galt. Abgesehen von diesen beiden Spielen teilten sich die Top Ten beider Länder nur drei weitere Titel, nämlich Mario Kart 8: Deluxe, Pokémon Scarlet/Violet, and Animal Crossing: New Horizons. Unnötig zu erwähnen, dass Großbritannien und die USA ganz unterschiedliche Interessen haben, wenn es um Nintendos Hybridsystem geht.