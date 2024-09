Selbst der Sommer von Sabrina Carpenter kann Taylor Swifts Dominanz nicht stoppen

HQ

Die MTV Video Music Awards fand gestern Abend statt und brachte viele der größten und vielversprechendsten Stars aus der ganzen Musikwelt zusammen. Nach einem rekordverdächtigen Sommer schien es, als würde Sabrina Carpenter dieses Jahr mit den Preisen davonlaufen, aber leider ist ein gewisser Pop-Superstar immer noch sehr lebendig und wohlauf.

Ja, obwohl Carpenter Espresso Song of the Year genannt wurden, sicherten sich Taylor Swift insgesamt sieben Auszeichnungen für die Veranstaltung, darunter Video of the Year, Artist of the Year, Best Collaboration, Best Pop, Best Direction, Best Editing und Song of the Summer.

Die nächsten großen Gewinner des Events waren Eminem und Megan Thee Stallion, die jeweils nur zwei Auszeichnungen vorweisen konnten.

Glaubst du, dass Swift genauso viele Preise hätte gewinnen sollen wie sie?

