Selbst Brendan Fraser fand Tom Cruise's The Mummy Film nicht lustig

Die Mumie war ein ziemlich widersprüchliches Film-Franchise, da die ersten beiden Teile im Allgemeinen sehr gut angesehen werden, während der dritte und das Reboot mit Tom Cruise in einem anderen Licht gesehen werden. Aber darüber spricht, dass der Hauptstar dieses Franchise, Brendan Fraser, im Rahmen eines Interviews mit Variety seine Meinung darüber dargelegt hat, was dazu geführt hat, dass der Neustart so schlecht ankam.

"Es ist schwer, diesen Film zu machen. Die Zutat, die wir für unsere Mumie hatten, die ich in diesem Film nicht gesehen habe, hat Spaß gemacht. Das war es, was in dieser Inkarnation fehlte. Es war zu sehr ein geradliniger Horrorfilm. 'Die Mumie' sollte eine aufregende Fahrt sein, aber nicht erschreckend und beängstigend."

Fraser wurde auch gefragt, ob er überhaupt offen für eine Rückkehr in die Franchise wäre, und gab die prägnante Antwort: "Ich weiß nicht, wie es funktionieren würde. Aber ich wäre offen dafür, wenn jemand den richtigen Dünkel hätte."

Fraser hat in letzter Zeit sein neuestes Werk, The Whale, beworben, einen Film, der die Geschichte eines zurückgezogenen Lehrers erzählt, der mit schwerer Fettleibigkeit lebt und versucht, sich wieder mit seiner entfremdeten Tochter zu verbinden.