Selangor Red Giants gewinnt den Mobile Legends Bang Bang Midseason Cup

Am Wochenende ging ein weiteres Turnier im Esports World Cup zu Ende, das derzeit und bis Ende August in Saudi-Arabien ausgetragen wird. Bei dem fraglichen Event handelt es sich um das Mobile Legends Bang Bang Midseason Cup, ein Mega-Turnier, an dem Teams aus der ganzen Welt teilnahmen und um einen Teil des Preispools von 3,050 Millionen US-Dollar kämpften.

Jetzt, da das Event in den Büchern steht, wissen wir, wer zum Champion gekrönt wurde, und das ist niemand anderes als Selangor Red Giants. Das Team setzte sich knapp vor Falcon AP.Bren durch und brachte ihnen eine leckere Belohnung von 1 Million US-Dollar ein, und Muhammad Haqqullah "Sekys" Ahmad Shahrul Zaman ging sogar mit zusätzlichen 50.000 US-Dollar nach Hause, um zum MVP ernannt zu werden.

Mit diesem Ergebnis sichert sich Selangor Red Giants eine Liste von Club Points, die für den Rest des Festivals in der Club Championship verwendet werden kann, einem Turnier, das derzeit mit Team Falcons führt.