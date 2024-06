HQ

Willkommen im letzten Vorraum der Menschheit, der einzigen Hoffnung der überlebenden Erdlinge und einem der nachdenklichsten, rasantesten und unterhaltsamsten FPS-Spiele seit langem. Was Selaco angesichts des Early-Access-Status des Spiels noch außergewöhnlicher macht und einen genaueren Blick auf alle actionhungrigen Spieler werfen sollte.

Zu gleichen Teilen Alien und Doom und mit einer guten Dosis Inspiration aus Fear bietet Selaco ein glückselig poliertes Erlebnis. In der Rolle des Hotties Dawn versuchst du, einen außerirdischen Angriff auf die Einrichtung abzuwehren, die den Namen des Spiels trägt. Etwas, das in erster Linie passiert, indem man mit den vielen Waffen, zu denen man Zugang hat, dem bösen schnellen Tod dient.

Feinde mit einem unverwechselbaren, aber unmenschlichen Aussehen werden vor deinen Augen pulverisiert. Überall sprühten Eingeweide und Regenbogenfarben, jeder gezielte Schuss mit dem Schrotflinten-Blaster des Spiels ließ die Eindringlinge wie mit Konfetti gefüllte Ballons explodieren. Man hört die überlebenden Feinde von den Positionen aus, in denen sie in Deckung gegangen sind, zurufen, während die Überreste ihrer Kameraden die Wände, Böden und Decken des Raumes schmücken.

Jede Konfrontation kann mit einem gut orchestrierten Inferno verglichen werden, einem destillierten Chaos in seiner schönsten Form, bei dem sich deine Gegner aktiv miteinander unterhalten. Sie fliehen in Panik, scheinen ihre Bewegungen zu planen, suchen Deckung, kommentieren deine Waffen und vieles mehr.

Die zerstörbaren Umgebungen von Selaco und die übermäßig animierten und lebendigen Feinde, die auch lange nach ihrem Tod blutend durch die Räume kriechen können, sind nur einige der Dinge, die so unglaublich zur Atmosphäre des Spiels beitragen. Ja, Selaco könnte ein weiterer Boomer-Shooter sein, ein nostalgischer, gut gewürzter FPS mit einem Augenzwinkern, in dem die zweidimensionalen Angreifer ebenso eine Farce wie eine echte Bedrohung sind.

Aber Selaco allein unter dieser Prämisse abzulehnen, wäre fast kriminell. Denn unter seinem gut polierten, retro-inspirierten Äußeren brodelt etwas, das man fast als eine Art geheime Soße bezeichnen könnte. Und es ist mehr als nur die Art und Weise, wie sich die Welt geerdet anfühlt, die vielen Pods und ihre Upgrades, die sich alle ausgewogen, gut durchdacht und bequem zu bedienen anfühlen.

Denn selbst die zweidimensionalen Feinde fühlen sich seltsam geerdet an, wie ich es seit Warhammer 40.000: Boltgun nicht mehr erlebt habe. Jeder durchdringende Schuss hat ein herrliches Volumen und Gewicht, das schwer zu beschreiben ist, taktil und brutal, voller Kraft. Oft bis zu dem Punkt, an dem Feinde durch den Raum fliegen, wenn man sie mit Blei füllt. Es ist ein unglaubliches Gefühl, das durch die äußerst befriedigende Interaktion, die die Welt um uns herum bietet, nur noch verstärkt wird.

Jede Schlacht ist einfach ein unvergleichliches Spektakel mit Effekten und Gewalt, die auf elf aufgedreht sind, was durch die unerwartet cleveren Feinde noch gesteigert wird. Denn obwohl sie kaum Fear-ähnliche Interaktionen bieten, ist die Ähnlichkeit frappierend und wenn man ein wenig blinzelt, ist es schwer, nicht überzeugt zu sein. Unter der Haube passiert mehr, als Sie vielleicht zunächst zugeben möchten.

Es ist tatsächlich beeindruckend, wie viel Selaco tatsächlich so früh im Early Access zu bieten hat, und nicht zuletzt, wie gut sich alles poliert und fertig anfühlt. Selbst etwas so Kleines wie die gute Balance in Bezug auf das Tempo, mit Plattformsprüngen und Rätseln, die zwischen den intensiven und fesselnden Actionteilen eingestreut sind.

Sie sind auch in ihrer Komplexität dankbar zurückhaltend, wenn es um diese ruhigeren Teile geht, und es gab nie einen Moment, der sich frustrierend anfühlte. Keine hoffnungslosen Rätsel oder übermäßig böswillig gestalteten Sprünge.

Allerdings sollte erwähnt werden, dass Selaco bestrafend sein kann. Denn während die vielen Waffen, die du hast, effektiv sind, um den Tod auszuteilen, kann das Gleiche über den Widerstand gesagt werden, und selbst auf normalem Schwierigkeitsgrad bin ich häufig gestorben. Mehr als in vielen anderen der vielen FPS, die ich in den letzten Jahren gespielt habe, daher ist es ein heißer Tipp des Trainers, sich daran zu gewöhnen, Quicksave zu verwenden.

Es ist fast schwer, Selaco mit Worten gerecht zu werden, und selbst in diesem frühen Stadium ist das Spiel vollgepackt mit Inhalten. Was einen sicherlich davon träumen lässt, was kommen wird, wenn sie irgendwann im nächsten Jahr endlich den Early Access verlassen. In Wahrheit ist das einzige wirkliche Manko von Selaco derzeit seine relativ kurze Länge, die sich sicherlich auch im Preis widerspiegelt.

Immerhin erhalten Sie für eine Investition von 20 £ einen der am besten geschmierten, explosivsten Retro-Duft-Kiefertropfen seit Jahren, mit einem Gameplay, das Ihnen die Haare zu Berge stehen lässt. Selaco ist brillant, köstlich chaotisch und vermischt das Beste aus den kultigsten Spielen des Genres zu einem süßen, duftenden und hyper-gewalttätigen Eintopf, den man unmöglich nicht lieben kann.