Sekiro: Shadows Die Twice nun auch in Egoperspektive spielbar

From Software's brutales Sekiro: Shadows Die Twice wurde im März 2019 veröffentlicht, unsere Kritik zu dem Spiel könnt ihr hier lesen.

Mit einer PC-Mod könnt ihr Sekiro nun auch in Egoperspektive spielen, das berichtete DSO Gaming. Die Mod ist mit Sekiro's 1.04 Version kompatibel.

Doch warum genau solltet ihr das Spiel noch einmal in Egoperspektive spielen? In der Third-Person-Perspektive habt ihr ein besseres Verständnis dafür, was um euch herum geschieht. Die Egoperspektive gestaltet das Action-Adventure also noch einmal deutlich schwieriger. Falls ihr an der Mod interessiert seid, könnt ihr sie euch über Nexus Mods herunterladen.

Habt ihr Sekiro: Shadows Die Twice schon einmal durchgespielt?