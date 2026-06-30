Sekiro: No Defeat ab dem 4. September zum Anschauen verfügbar sein

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Sekiro: No Defeat ist der kommende Anime, der auf FromSoftwares beliebtem Stealth-Action-Spiel Sekiro: Shadows Die Twice basiert. Es scheint der Geschichte des Spiels zu folgen, in dem du als Shinobi spielst, der versucht, seinen Herrn zu beschützen, während rivalisierende Mächte seine Kraft der Auferstehung für sich stehlen wollen.

Nach dem neuesten Trailer sieht es so aus, als würden wir noch etwas mehr Zeit mit Lord Kuro verbringen, bevor er zum Ashina-Schloss aufbricht. Der von Kadokawa auf Japanisch gepostete Trailer kann vielleicht nicht viele Informationen für rein englischsprachige Sprecher liefern, aber er zeigt uns, dass der Sekiro-Anime technisch gesehen ein Veröffentlichungsdatum hat, zumindest in Japan. Er erscheint in einer dreiwöchigen limitierten Auflage am 4. September 2026.

Die Vorstellung einer limitierten Auflage für eine Anime-Serie mag seltsam klingen, aber wir vermuten, dass das bedeutet, dass sie nach Ablauf der drei Wochen eine breitere Distribution erhält. Crunchyroll listet Sekiro: No Defeat weiterhin als bald erscheinend an, aber realistisch gesehen sollten wir damit rechnen, dass es im Herbst Premiere in Japan im September feiert.