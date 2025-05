Seit 2022 wurden fast eine halbe Milliarde Runden Gwent in The Witcher 3: Wild Hunt gespielt

HQ

The Witcher 3: Wild Hunt feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum und zu diesem Anlass hat Entwickler CD Projekt Red verschiedene Fan-Art und Leckerbissen über das Spiel geteilt. Das Neueste bezieht sich auf das beliebte Kartenspiel Gwent, wobei die Informationen zwei auffällige Daten über die Tendenzen der Spieler enthüllen.

Zunächst einmal wurde uns gesagt, dass 458 Millionen Runden Gwent gespielt wurden, wobei der Haken daran ist, dass es sich nur um Daten handelt, die seit der Veröffentlichung des Complete Edition -Updates Next-Gen im Jahr 2022 verfolgt wurden. Wenn man bedenkt, dass The Witcher 3: Wild Hunt ursprünglich im Jahr 2015, also etwa sieben Jahre früher, gestartet wurde, geht die Gesamtsumme der Gwent Runden wahrscheinlich weit in die Milliarden.

Ansonsten zeigen die Daten auch, dass Geralt es sehr schwer hat, die Bloody Baron im Kartenspiel zu schlagen, wobei die Information behauptet, dass die Baron eine Gewinnquote von 61% gegenüber Spielern hat.

Wie viele Runden von Gwent haben Sie dieser Gesamtsumme zugeschrieben?