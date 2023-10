Seien Sie vorsichtig, denn Super Mario Bros. Wonder ist im Internet durchgesickert

HQ

Nintendo hatte in letzter Zeit einige ernsthafte Probleme mit Leaks wenige Tage vor einigen seiner großen Veröffentlichungen in diesem Jahr. Es geschah (sogar Monate im Voraus), als es Tears of the Kingdom veröffentlichte, als eine unfertige Version im Internet kursierte, die von physischen Kopien stammte, die vor der Veröffentlichung verkauft worden waren, wie von GoNintendo berichtet. Und jetzt steht es vor einem neuen Problem mit Super Mario Bros. Wonder, da bestätigt wurde, dass ein ROM des Spiels online zirkuliert.

Obwohl im Moment keine weiteren Details veröffentlicht wurden, ist es möglich, dass einige der im Spiel versteckten Überraschungen vorzeitig veröffentlicht werden und das Erlebnis für Spieler verderben, die ihr Abenteuer im Flower Kingdom diesen Freitag, den 20. Oktober, beginnen werden, daher empfehlen wir Ihnen, bestimmte Wörter in sozialen Netzwerken zum Schweigen zu bringen, um auf die authentischste Weise zum Start zu gelangen. denn es ist ein Erlebnis auf einer anderen Ebene, wie wir euch in unseren Eindrücken erzählt haben.

Aber wenn du dem Drang nicht widerstehen kannst, kannst du dir unser Interview mit Takashi Tezuka und Shino Mori ansehen, sowie unser eigenes Gameplay, das du unten findest.

