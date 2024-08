Seien Sie noch heute dabei für einen Bumper World of Warcraft: The War Within GR Livestream

HQ

Im Laufe des Tages kehren wir in die Fantasy-Welt von Azeroth zurück, umGR Live ein tolles Angebot zu erhalten. Das ist richtig, ich werde heute Nachmittag den GR Live -Stream moderieren, in dem ich mir die ersten zwei Stunden von World of Warcraft: The War Within ansehen und sehen werde, was der neue unterirdische Standort und die verschiedenen neuen Bedrohungen auf den Tisch bringen, um das aufregende Worldsoul Saga in Gang zu bringen.

Ab der etwas früheren Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ könnt ihr mich auf der GR Live-Homepage für den zweistündigen Stream begleiten, der bis zum Rand mit World of Warcraft Action gefüllt ist.

Bis es soweit ist, solltet ihr euch auch unser kürzliches Interview mit dem Game Director von The War Within, Ion Hazzikostas, unten ansehen, da ich während unserer Zeit auf der Gamescom letzte Woche viel Zeit damit verbracht habe, mit dem Entwickler von Blizzard zu sprechen.