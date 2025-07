Seid dabei, wenn wir einen riesigen Mists of Pandaria Classic Livestream in guter Gesellschaft starten

HQ

Wie ihr vielleicht gesehen habt, haben wir kürzlich mit Blizzard an zwei großen Videoproduktionen zusammengearbeitet, die sich auf die bevorstehende Veröffentlichung von World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic konzentrieren.

Sie dienen als hervorragende Grundlage für das, was kommen wird, denn alles wird am 22. Juli um 15 Uhr BST / 16 Uhr MESZ in einem riesigen Livestream gipfeln, in dem wir wieder Mists of Pandaria Classic präsentieren werden, und das in guter Gesellschaft.

Wir werden von den Streamern AnnieFuschia, Guzu und Johnni Gade begleitet, und gemeinsam werden wir nach Pandaria reisen, um Dungeons zu erkunden, die neue Charakterklasse Monk auszuprobieren, die neue Pet Battles auszuprobieren und vieles, vieles mehr.

Es gibt allen Grund, einzuschalten, nicht nur um der Nostalgie willen, sondern auch, weil wir in Zusammenarbeit mit MSI spezielle Sonderpreise vergeben.

Sie können die Übertragung auf unserer Live-Seite oder alternativ auf Twitch verfolgen.