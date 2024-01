Seid dabei, wenn es heute Abend auf GR Live zum neuesten Stand der Dinge von PlayStation kommt

HQ

Heute Abend ist ein großer Abend für PlayStation-Fans, denn Sony wird seine erste State of Play Übertragung des Jahres veranstalten. Die Show wird etwa 15 Spiele in einer Übertragung zeigen, die etwa 40 Minuten dauern soll, und wird eine Reihe kommender Titel (wie Rise of the Ronin und Final Fantasy VII: Rebirth) sowie einige andere Gerüchteprojekte (wie ein neues Metro-Spiel) enthalten.

Da die Show um 22:00 Uhr GMT / 23:00 Uhr MEZ beginnen soll, werden wir uns die Show heute Abend auf GR Live ansehen, also besuchen Sie uns auf der GR Live-Homepage, um jede der Enthüllungen und Ankündigungen zu verfolgen, sobald sie stattfinden.