Seid dabei beim Destiny 2 Showcase auf der heutigen GR Live

HQ

Heute ist ein sehr großer Tag für Bungie- und Destiny 2-Fans, da die Destiny 2 Showcase stattfindet. Diese Präsentation gibt den Fans einen ersten Blick auf die nächste Saison, die zu Destiny 2: Lightfall kommt, aber auch einen kleinen Einblick in die Destiny 2: The Final Shape-Erweiterung.

Diese Erweiterung soll der letzte Teil der Light and Darkness Saga sein, die sich über das letzte Jahrzehnt erstreckt hat, und wird als erster wirklich großer Abschluss in der Destiny-Reihe dienen. Wir gehen zwar davon aus, dass wir dadurch mehr über The Witness und The Traveler erfahren werden, aber Bungie hat die Informationen über die Erweiterung unter Verschluss gehalten, was bedeutet, dass wir einfach abwarten müssen, was sie bieten wird.

Was den Zeitpunkt der Destiny 2 Showcase betrifft, so wird Eirik von Gamereactor Norway um 16:45 Uhr BST / 17:45 Uhr MESZ für eine 15-minütige Pre-Show live gehen, bevor er die gesamte Live-Show sieht und schließlich mit einer 30-minütigen Post-Show endet, in der er alle Ereignisse und Enthüllungen zusammenfasst, die stattgefunden haben. Sie können all diese Action auf der GR Live-Homepage verfolgen.

Was erhoffst du dir von der Destiny 2 Showcase?