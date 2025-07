Seht, wie Black Sabbath Paranoid bei ihrer letzten Live-Show performen

HQ

Kürzlich war Großbritannien Gastgeber des jährlichen Glastonbury Musikfestivals, das viele Musiker und Bands aus der ganzen Welt für mehrere Tage mit epischen Auftritten nach Somerset brachte. Dies war jedoch nur der Anfang der Saison der Songs für das Land, denn Oasis traf sich ein paar Tage später wieder und veranstaltete große Gigs vor Zehntausenden von Fans in Wales, und das alles, als Ozzy Osbourne und Black Sabbath wieder zusammenkamen, um eine Abschiedsshow im Aston Villa 's Villa Park neben unzähligen Rock'n'Roll- und Metal-Legenden zu spielen.

Letztere Show erwies sich als eine für die Ewigkeit, mit Auftritten von Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Pantera, Alice in Chains, Gojira, Fred Durst, Jack Black, sowie mehreren Supergruppen, die sich zu diesem Anlass gebildet haben, darunter Steven Tyler von Aerosmith, Chad Smith,Red Hot Chilli Peppers Chad Smith, Tom Morello von Rage Against the Machine und unzählige andere.

Die Show wurde veranstaltet, um sich von Black Sabbath zu verabschieden, zum Teil wegen Ozzys Gesundheit, da er an der Parkinson-Krankheit leidet, aber auch, um Geld für Wohltätigkeitsorganisationen in der Umgebung von Birmingham zu sammeln, wobei die Gesamtsumme von 140 Millionen Pfund an gute Zwecke ging.

Jetzt, da diese Show in den Büchern steht, haben viele die Action live festgehalten, darunter auch Ozzys und Black Sabbath s letzter Live-Auftritt überhaupt, bei dem sie sich zusammentun, um den Fans einen Vorgeschmack auf Paranoid zu geben. Schauen Sie es sich unten an.

