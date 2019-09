Seht schon jetzt bei uns die Eröffnung von Ghost Recon: Breakpoint

Ghost Recon: Breakpoint ist nur noch einen Monat entfernt, doch auf einem kürzlichen Preview-Event durften wir das Spiel bereits ausgiebig ausprobieren. Unter den vielen Videos, die wir aufgenommen haben, haben wir mehrere gute Einblicke in die Eröffnung des Spiels und den Tutorialbereich erhalten. Falls ihr euch mit den grundlegenden Spielmechaniken des Taktik-Shooters vertraut machen wollt, sind die drei unteren Videos ein guter Anlaufpunkt. Tarnung spielt nämlich zum Beispiel eine wichtigere Rolle, als noch in Wildlands, deshalb könnt ihr euch mit Schlamm beschmieren und gefallene Kameraden in Deckung tragen.

