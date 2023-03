Seht euch Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh im neuen Trailer an

HQ

Später in diesem Jahr bekommen wir ein neues Tim-und-Struppi-Abenteuer von Microids. Tim und Struppi Reporter - Cigars of the Pharaoh basiert auf dem gleichnamigen Comic-Album, was bedeutet, dass wir epische Abenteuer in Ägypten erleben und die meisten klassischen Charaktere aus dem Franchise treffen können.

So beschreiben die Entwickler ihr Abenteuer in der Pressemitteilung:

"Tim und Struppi Reporter - Cigars of the Pharao kombiniert die besten Elemente von Abenteuer- und Ermittlungsspielen und lädt den Spieler ein, sich als Ermittler / Reporter zu verkleiden: Suchen, infiltrieren, um Hinweise zu finden und Rätsel mit Hilfe von Ermittlungsdialogen zu lösen, die mit Videosequenzen, Infiltrationsphasen oder sogar Flugzeug- oder Verfolgungsjagden angereichert sind. Tim und Struppi Reporter - Cigars of the Pharaoh bietet ein einzigartiges und innovatives Gameplay, mit dem jeder das Abenteuer wie ein echter Reporter erleben kann!"

Obwohl wir noch kein festes Veröffentlichungsdatum haben, können wir Ihnen unten einen brandneuen Trailer anbieten. Tim und Struppi Reporter - Cigars of the Pharaoh erscheint noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 4/5, Switch und Xbox Series S/X.