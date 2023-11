Seht euch Phil Spencers Überraschungsauftritt auf der BlizzCon 2023 an

HQ

Während der ersten BlizzCon seit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft hatte Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, einen Überraschungsauftritt. Unser britischer Redakteur Alex Hopley war anwesend und konnte den Moment festhalten, in dem Spencer die Bühne betrat.

Auf der Bühne sagte Spencer: "Im Laufe der Geschichte von Blizzard haben sie in der gesamten Spieleindustrie Pionierarbeit geleistet und sie verfeinert, und viele von euch waren heute ein Teil dieser Reise. Denken Sie an Diablo - es hat das Action-RPG-Genre vorangetrieben. StarCraft legte den Grundstein für das, was Esports werden sollte, und StarCraft 2 war ein wichtiger Katalysator für die Entwicklung von Spielen als Live-Unterhaltung."

Er fuhr fort: "World of Warcraft hat nicht nur die Art und Weise verändert, wie die Leute Spiele entwickelt und unterstützt haben, sondern es hat auch ein viel breiteres Publikum mit dem Konzept der Online-Communities vertraut gemacht. Und Overwatch hat nicht nur das Gameplay neu erfunden, sondern auch die Darstellung, die in klassenbasierten Shootern möglich ist."

Den überraschenden Moment können Sie sich im Folgenden ansehen: