Seht euch einige neue Forza Horizon 5 an: Rally Adventure-Bilder

Vor einer Woche wurde bekannt gegeben, dass Forza Horizon 5 eine zweite Premium-Erweiterung namens Rally Adventure erhält. Playground Games behauptet, dass dies ihre "extremsten Fahrstraßen aller Zeiten" mit vielen Veranstaltungen und einer neuen Kampagne ist, darunter drei Rallye-Teams, die in einer neuen Region namens Sierra Nueva gegeneinander antreten.

Uns werden auch 10 neue Geländewagen, eine viel bessere Umweltzerstörung, ein Heads-up-Display und vieles mehr in einem Paket zum Preis von £ 14,99 / € 19,99 (auch in den Forza Horizon 5-Sondereditionen enthalten) versprochen, wenn es am 29. März Premiere feiert.

Seit der Ankündigung hat der offizielle Twitter-Account der Serie einige Bilder aus dem Spiel geteilt, und wir haben sie nun für euch gesammelt. Sie konzentrieren sich hauptsächlich auf Umgebungen, aber es gibt auch ein paar mit richtiger Rallye.

Schau sie dir alle unten an, das sieht aus wie ein echter Wahnsinn.