Seht euch eine komplette Szene aus der Fallout-Serie an

HQ

Wir wissen, dass wir nicht die einzigen sind, die finden, dass die kommende Fallout-Serie von Lisa Joy und Jonathan Nolan wirklich gut aussieht, aber bisher haben wir unsere Eindrücke hauptsächlich auf kurze Ausschnitte aus rasanten Trailern gestützt.

Jetzt bekommen wir einen richtigen Blick auf eine vollständige Szene, in der Ella Purnells Vault-Bewohnerin Lucy in eine Konfrontation mit Walton Goggins' The Ghoul verwickelt ist... und das alles vor den Augen eines Soldaten der Stählernen Bruderschaft. Sagen wir einfach, dass die Dinge ziemlich schnell verrückt werden, da Lucy sehr wenig über die Welt außerhalb des Vaults weiß, und es zeigt auch, dass wir einige der Satire erwarten können, für die die Fallout-Spiele bekannt sind.

Fallout feiert am 12. April auf Amazon Prime Premiere. Schaut euch nun die ganze Szene unten an.