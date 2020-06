Seht euch die Wiederholung der vollständigen Präsentation zu Marvel's Avengers hier an

Gestern Abend hat uns Square Enix in einem ersten "War-Table"-Entwickler-Feature verschiedene Aspekte von Marvel's Avengers demonstriert. Das neue Superheldenspiel von Crystal Dynamics und Eidos Montreals konnten wir uns bei dieser Gelegenheit ein wenig genauer anschauen und darüber hinaus einige Fragen an das Team stellen. Die vollständige Präsentation seht ihr unten im Video und wer die geballten Informationen übersichtlich eingeordnet haben möchte, den verweisen wir auf unsere neue Vorschau. Bis zur Veröffentlichung des Actionspiels am 4. September wird es weitere solcher Formate geben, über die wir euch natürlich entsprechend informieren.

You're watching Werben