Seht euch die ersten Bilder von der neuen Warzone-Karte Area 99 an

Es war vor kurzem während des Call of Duty Next 2024 (wir waren dort und werden natürlich bald eine vollständigere Berichterstattung anbieten), dass Treyarch die Gelegenheit nutzte, seine erste Warzone Karte seit vier langen Jahren in Form der Nuketown -basierten Area 99 zu zeigen. Unten findet ihr ein paar Informationen und einen ganzen Haufen cooler Bilder. Ästhetisch gesehen ist die Nuketown -Idee wunderschön mit klaren Fallout -Vibes und großer Zerstörung.

Activision über die kommende Karte Resurgence Area 99:

"Inspiriert vom schnellen und unerbittlichen Gameplay der Multiplayer-Karte Nuketown hat Treyarch vieles von dem, was diese Karte so besonders machte, dekonstruiert und hier angewendet, während er die Größe und den Umfang von Area 99 vergrößerte, um die Hintergrundgeschichte und die Warzone-Gameplay-Mechanik unterzubringen, die sich in den verschiedenen Points of Interest auf der Karte zeigt und das Gameplay extrem schnell und taktisch hält. Ein Großteil der Landschaft und der Landschaft in Area 99 wird den Fans von Nuketown bekannt sein, aber in einem viel größeren Maßstab. In der Landschaft gibt es Hauptstraßen, die zu Fuß und mit Fahrzeugen überquert werden müssen (obwohl der motorisierte Verkehr in der Alpha-Version von Call of Duty: NEXT nicht zu sehen war), während andere Sehenswürdigkeiten auf der Karte durch offene Gräben aus Sand, Rohrleitungen und Kabeln miteinander verbunden sind. Das zentrale Reaktor-Bullseye und der riesige Kran, der ein Nuketown-Haus in der Luft balanciert, scheinen um Hot-Drop-Positionen zu wetteifern, obwohl ein Großteil der Action wahrscheinlich in der Mitte der Karte stattfinden wird.

Mit einzigartigem Gameplay-Flair zelebriert Area 99 den Retrofuturismus-Kunststil, sowohl bei der Verwendung der Materialien als auch bei der Architektur der Karte. Es gibt Orte mit geschwungenen Dachlinien und einst prächtigen Konferenzräumen mit einer Anspielung auf die Art-Déco-Bewegung. Eine der größten Anspielungen auf eine Zukunft mit gebogenen Kunststoffgehäusen mit der Diner-Ästhetik der 1950er Jahre sind die Überreste der Pod-Behausungen, in denen grelle Wandfarben und kompakte Küchen aufeinanderprallen. Über die Überreste dieses Militärgeländes herrscht das offizielle Maskottchen von Area 99, Archie Atom! Unerbittlich munter erscheint Archie auf Schildern und Werbetafeln auf dem gesamten Gelände und erinnert Sie fröhlich an die strengen Sicherheitsprotokolle, die Gefahren unbeaufsichtigten Verhaltens und die Bedrohungen für die Nation, wenn die Geheimnisse des Standorts preisgegeben werden. Nichts davon hat anscheinend etwas gebracht, denn Area 99 wurde anscheinend im März 1962 aufgegeben und verfällt seitdem langsam (und der Reaktor gibt Strahlung ab).

Nicht der richtige Ort, den man besuchen sollte, wenn man unter Automatonophobie leidet, dominiert eine große Schaufensterpuppenfabrik - gegründet 1949 - den nördlichen Teil der Karte. Seit der Aufgabe der Anlage hat die Anlage jahrelang unbeaufsichtigt eine Überproduktion von Schaufensterpuppen produziert, was zu komisch großen Stapeln von Schaufensterpuppenteilen führte. Tausende von Torsos, Köpfen und Armen sind überall verstreut, da die jahrzehntelange extreme Hitze und der eindringende Sand die äußeren Laderäume mit Plastikkarosserieteilen und Dünenhaufen bedecken. Das Innere der Verbindungsgebäude ist ein verfallenes Labyrinth mit riesigen Formwannen, einem Formenvorbereitungssystem, Förderbändern, einer großen Montagekammer mit rostenden, automatisierten Roboterarmen, die in der Zeit eingefroren sind, einer hydraulischen Presse, die scheinbar betriebsbereit ist, und dem durchdringenden Gestank von schmelzendem Plastik."