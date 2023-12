Seht euch die ersten Bilder aus dem kommenden Donald Trump-Film "The Apprentice" an

HQ

Wie wir wissen, begann der ehemalige US-Präsident Donald Trump seine Karriere als Immobilienmagnat im Schatten seines Vaters, was wir bald im kommenden Film The Apprentice verfolgen werden. In der Hauptrolle sehen wir Sebastian Stan, der vielleicht am besten aus den Marvel-Filmen als Bucky Barnes bekannt ist, aber hier Donald Trump in seinen jüngeren Tagen repräsentiert, lange bevor die Politik ins Spiel kam.

Die ersten Bilder von den Dreharbeiten (danke, Page Six) haben nun ihren Weg ins Internet gefunden, und wir müssen sagen, dass alles wirklich gut aussieht. Neben Stan werden auch Maria Bakalova als Ivanka und Jeremy Strong als Anwalt Roy Cohn zu sehen sein. Regie führt Ali Abbasi, der vor einigen Jahren auch hinter dem schwedischen Oscar-Beitrag "Border" steckte. Wann genau The Apprentice Premiere feiern wird, ist noch unklar, aber wir werden Augen und Ohren offen halten!

Ist The Apprentice etwas, auf das du dich freust?