Seht euch den Trailer zu Him an, dem neuen, von Jordan Peele produzierten Sportthriller

Machen Sie sich bereit für eine gruselige Reise durch die Welt des Sports. Jordan Peele ist zurück mit einem weiteren Horrorfilm, und dieses Mal mischt er Athletik mit Psychoterror in seinem neuen Film Him, der zuvor unter dem Namen Goat bekannt war.

Die Geschichte handelt von Cameron Cade, einem vielversprechenden Quarterback, der eine Hirnverletzung erleidet, die seine Karriere zu beenden droht. Gerade als alle Hoffnung verloren scheint, bietet sein Idol Isaiah White an, Him in einer abgelegenen Einrichtung zu trainieren. Doch was zunächst wie ein Schuss auf Genesung und ein Licht am Ende des Tunnels aussieht, verwandelt sich schnell in einen Albtraum – eine gefährliche Spirale aus Manipulation und Kontrolle, bei der Isaiah alle Fäden zieht. Him kommt am 19. September in die Kinos, und ihr könnt euch den Trailer unten ansehen.

Ist dies ein Film, der Ihr Interesse weckt?