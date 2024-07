Seht euch den Trailer zu Gunner an, dem neuen Film des Fast & Furious-Schöpfers

Hier kommt die neueste Kreation von Fast & Furious-Schöpfer Gary Scott Thompson, einem (unerwarteten) Action-Hit mit Luke Hemsworth und Morgan Freeman in den Hauptrollen.

Das Drehbuch, geschrieben von Thompson, erzählt die Geschichte eines Vaters, dessen Kinder von einer kriminellen Bande entführt werden, mit der er sich überworfen hat.

Sie können die vollständige Zusammenfassung unten lesen und der Film wird voraussichtlich am 16. August Premiere haben.

Der Kriegsveteran Colonel Lee Gunner nimmt seine beiden Söhne mit auf einen Campingausflug mit ihrem Onkel Jon, um nach so langer Zeit an der Front wieder mit ihnen in Kontakt zu treten. Die Fahrt geht schief, als Jon über einen Stolperdraht stolpert und eine Explosion auslöst, die eine Bande gewalttätiger Biker inmitten einer massiven Drogenoperation alarmiert.

Ohne die Elite-Kampffähigkeiten von Gunner zu ahnen, werden die Gangmitglieder eines nach dem anderen ausgeschaltet. Die Jungs versuchen, Hilfe zu holen, landen aber direkt in den Armen von Dobbs, dem Sohn des Bosses Kendric Ryker, der die Organisation aus dem Gefängnis heraus leitet.

Da er niemanden außer sich selbst hat, an den er sich wenden kann, richtet ein wütender Gunner Chaos an, um seine beiden Söhne zu retten, bis er an der Spitze angelangt ist und Ryker zur Rede stellt.

Ein bisschen gute dumm-dumme Action ist nie verkehrt, und Sie können sich den Trailer unten ansehen.