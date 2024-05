Seht euch den Teaser-Trailer für die kommende Mini-Serie an LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy

Der Akolyth ist nicht die einzige Star Wars-TV-Serie, auf die sich Fans in Zukunft freuen können. Es wurde gerade bekannt gegeben, dass eine neue vierteilige Miniserie namens LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy am 13. September auf Disney+ erscheinen wird.

Zu den talentierten Sprechern gehören Gaten Matarazzo (Sig Greebling), Tony Revolori (Dev Greebling), Bobby Moynihan (Jedi Bob), Marsai Martin (Yesi Scala), Michael Cusack (Servo), Ahmed Best (Darth Jar Jar) und Mark Hamill (Luke Skywalker). Dan Hernandez, Benji Samit, James Waugh, Jacqui Lopez, Josh Rimes, Jill Wilfert, Jason Cosler und Keith Malone sind die ausführenden Produzenten. Chris Buckley führt Regie, Daniel Cavey und Dan Langlois produzieren.

"Es ist kaum zu glauben, dass es fünfundzwanzig Jahre her ist, seit die bahnbrechende Zusammenarbeit zwischen Lucasfilm und der LEGO Gruppe begann", sagt der ausführende Produzent James Waugh. "In dieser Zeit hat LEGO Star Wars unseren Fans die einzigartige Kraft gegeben, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und mit den Elementen der Galaxie auf jede erdenkliche Weise zu spielen... und bauen. Mit diesem spielerischen Geist im Hinterkopf haben wir uns daran gemacht, "die Galaxie neu aufzubauen" wie nie zuvor. Wir haben uns das komödiantische Genie von Dan Hernandez und Benji Samit zunutze gemacht, zwei der talentiertesten Komödienautoren, mit denen ich das Glück hatte, zusammenzuarbeiten, und wir haben LEGO Sets gemischt und aufeinander abgestimmt, um imperiale X-Kämpfer, Rebellen-TIE-Flügel und ja, sogar Darth Jar Jar zusammenzustellen. Dieses vierteilige Special ist eine Hommage an alles, was mit Star Wars, LEGO und den unglaublichen Entdeckungen zu tun hat, die nur möglich sind, wenn diese beiden erstaunlichen Marken zusammenkommen."

Die Showrunner und ausführenden Produzenten Dan Hernandez und Benji Samit fügen hinzu: "Die Möglichkeit, mit LEGO und Lucasfilm zusammenzuarbeiten, um die Galaxie wieder aufzubauen, war ein wahr gewordener Traum. Wir sammeln seit fünfundzwanzig Jahren LEGO Star Wars Sets, und wir sind mit dem Enthusiasmus eines Fans an dieses Projekt herangegangen und haben diese Geschichte buchstäblich Stein für Stein erschaffen. Für neue Fans wird dies ein aufregender Ort sein, um in die Welt von LEGO Star Wars einzutauchen, und für lebenslange Fans werden Sie einige Dinge sehen, die Sie nie für möglich gehalten hätten."

Einen Teaser für die Show könnt ihr euch unten ansehen: