Seht euch den ersten Trailer zum kommenden Film von Kate Winslet an Lee

Lee Miller ist vielleicht nicht der bekannteste Name in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, aber in vielerlei Hinsicht ist es ihr zu verdanken, dass die Welt (und wir heute) so viel über die Schrecken von Hitlers Drittem Reich gelernt haben.

Miller arbeitete als Model und wurde später Fotografin, und als der Krieg ausbrach, dokumentierte sie alles, was sie sah, auch an der Front und in Konzentrationslagern. Und jetzt kommt ein Film über ihr Leben heraus, mit Kate Winslet in der Hauptrolle, genannt Lee.

Seht euch unten den ersten Teaser-Trailer für den Film an, der am 13. September Premiere feiert.