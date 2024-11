Seht euch den ersten Trailer zu Squid Game: Season 2 in voller Länge an Ja, es wird so verrückt und gewalttätig werden, wie du vielleicht denkst.

HQ Normalerweise können wir Weihnachten kaum erwarten, aber dieses Jahr freuen wir uns schon fast darauf, dass es vorbei ist. Am 26. Dezember feiert Squid Game: Season 2 Premiere, während die leicht gewalttätigen Kinderspiele auf der Suche nach einem Preispool von 45,6 Milliarden Won weitergehen. Squid Game wurde bei seiner Premiere im Jahr 2021 zu einem weltweiten Phänomen und brach alle erdenklichen Netflix-Rekorde. Ob die zweite Staffel so beliebt sein wird, bleibt abzuwarten - aber wir können an einem brandneuen Trailer erkennen, dass sie sehr vielversprechend aussieht. Überzeugen Sie sich weiter unten. HQ