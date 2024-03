Seht euch den ersten Teaser-Trailer zum kommenden The Jinx: Part Two an

HQ

Acht Jahre ist es nun her, dass die Geschichte von Robert Durst und den vielen Todesfällen um ihn herum in der HBO-Serie The Jinx dargestellt wurde. Dabei kamen mehrere bisher unbekannte Details ans Licht und führten schließlich zu seiner Verurteilung.

Aber Dursts Geheimnisse waren zahlreich und seine böse Vergangenheit liegt nun wieder auf dem Tisch, da die Serienschöpfer für einen zweiten Teil von The Jinx Part Two zurückkehren. Die Premiere findet am 21. April auf Max statt und verspricht, einige neue Details über Dursts Leben zu enthüllen.

Den ersten Teaser könnt ihr euch unten genauer ansehen.

Hast du The Jinx gesehen und freust du dich auf den zweiten Teil?