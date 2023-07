Seht euch den ersten gruseligen Trailer zu The Nun 2 an

Es gab viele Filme im Conjuring-Universum, so viele, dass man sie kaum übersehen kann. The Conjuring 4 wird voraussichtlich nächstes Jahr erscheinen, aber wenn Sie bis dahin nicht warten können, ist es an der Zeit, dass die sehr unangenehme Nonne aus dem zweiten Film und The Nun in einer Fortsetzung zurückkehrt.

Wie schon im ersten Film muss sich Taissa Farmiga als Sister Irene erneut mit der bösen Nonne auseinandersetzen. Sie hatte gedacht, dass sie in Italien ein ruhiges Leben führen würde, als plötzlich viele Morde im Vatikan passieren und Valak (die Nonne) verdächtigt wird, dahinter zu stecken, also wird sie gerufen und zu niemandes Überraschung steht sie der Dämonennonne wieder einmal gegenüber.

The Nun II startet am 8. September und ihr könnt euch den Trailer unten ansehen.