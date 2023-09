Seht euch den ersten EA Sports UFC 5-Trailer an

Wie vor wenigen Tagen versprochen hat EA nun den ersten Trailer zu ihrem kommenden UFC-Kampfspiel EA Sports UFC 5 veröffentlicht.

EA sagt, dass wir uns auf alles freuen können, "von konkurrenzlosen Grafik-Upgrades bis hin zu brandneuen Schadenssystemen und Arztunterbrechungen, die das Gameplay auf wirklich authentische Weise beeinflussen". Es gibt auch ein Real Impact System, das die Kämpfe zum Leben erwecken soll, da "absorbierte Schnitte und Schläge die Mobilität, Verteidigung, Ausdauer und mehr beeinträchtigen können".

Es werden auch viele andere Dinge enthüllt, z. B. wie sie den Inhalt frisch halten werden, mit Dingen wie Alter Egos, die "jeden Monat neue Versionen Ihrer Lieblingskämpfer zum Spielen" anbieten.

Eine Gameplay-Enthüllung kommt "bald", und das Spiel wird am 27. Oktober veröffentlicht, einem Monat, der wahrscheinlich keine heißen Spiele mehr brauchte - aber mehr ist besser, also beschweren wir uns überhaupt nicht. Sehen Sie sich das Video unten an.