Seht euch den blutigen neuen Invincible Trailer von der New York Comic Con an

Amazon hat viele Leute sehr glücklich gemacht, als sie uns im Juli ein Veröffentlichungsdatum und einen Teaser-Trailer für die zweite Staffel von Invincible auf der San Diego Comic-Con gaben, und sie wollten auch die Besucher der New York Comic Con nicht enttäuschen.

Deshalb haben sie den ersten vollständigen Trailer für die zweite Staffel von Invincible veröffentlicht. Dies gibt uns einen besseren Hinweis darauf, was wir auf Lager haben, wenn Mark Grayson und seine Crew am 3. November zurückkehren, und es ist ziemlich klar, dass wir uns auf viel mehr Drama und brutale Action gefasst machen werden, da der Sohn von Omni-Man befürchtet, dass er am Ende genauso skrupellos sein wird wie sein Vater.