Seht euch das erste Bild vom Magic Knight Rayearth-Reboot an

Wenn du ein Fan von klassischen Mangas und Anime bist, kennst du wahrscheinlich Clamp, eine Gruppe von weiblichen Schöpferinnen, die im Laufe der Jahre Hits wie X, Cardcaptor Sakura und Chobits produziert haben - aber sie sind wahrscheinlich am bekanntesten für Magic Knight Rayearth.

Der Manga wurde immens populär und führte Mitte der 90er Jahre zu einem ebenso beliebten Anime (sowohl Film- als auch Fernsehserie) sowie zu einer Vielzahl von Videospielen. Abgesehen von den Erinnerungen der Fans und Wiederveröffentlichungen ist es seitdem jedoch sehr ruhig um die Serie. Deshalb haben sich viele Menschen riesig gefreut, als kürzlich klar wurde, dass eine Art Reboot in Arbeit ist.

Obwohl es noch viele Fragen rund um das Projekt gibt, wurde bestätigt, dass es sich um eine TV-Serie handeln wird, die 2026 Premiere haben wird. Und jetzt wurde das erste echte Bild veröffentlicht, das uns einen Einblick in den aktualisierten Look gibt.

Wenn Sie den Überblick über alle aktuellen Ankündigungen behalten möchten, gibt es bereits eine offizielle Website (die abgesehen von dem Bild unten noch ziemlich leer ist). Wir werden natürlich über alle großen Entwicklungen berichten.