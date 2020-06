Sehr schicke Steelbook-Schutzhülle als Vorbestelleranreiz für Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Wir wissen immer noch nicht, wann Lego Star Wars: The Skywalker Saga veröffentlicht wird, obwohl der 20. Oktober während der Feierlichkeiten am 4. Mai bereits durchgesickert war (und schnell entfernt wurde, wie wir hinzufügen müssen). Während die Entwicklung voranschreitet, macht auch Warner Bros.' Distribution Fortschritte, denn der US-Händler Best Buy hat diese Woche einen wirklich coolen Vorbestellerbonus präsentieren können.

Es handelt sich hierbei um ein Steelcase mit in Carbonit eingefrorenem Lego-Han-Solo, das erhältlich für Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One ist. Ihr könnt euch das Kunstwerk unten ansehen und dann gemeinsam mit uns darauf hoffen, dass sich dieser Händler nicht die exklusiven Vertriebsrechte an der edlen Verpackung gesichert hat. Hoffentlich erhalten wir in Europa ebenfalls die Chance darauf, diesen Schatz ins Regal stellen zu dürfen.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga erstreckt sich über alle neun Kinofilme und scheint inhaltlich lächerlich vollgestopft zu sein. Wir sprechen hier von 500 spielbaren Charakteren, etlichen Schauplätzen in der gesamten Galaxie und Missionen ohne Ende. Für Fans der weit, weit entfernten Galaxie ein Pflichtprogramm. Unten im ersten Trailer erfahrt ihr mehr:

