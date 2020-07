Sehen wir noch diese Woche neues DLC-Futter für The Outer Worlds?

Letztes Jahr bestätigte Obsidian, dass weitere DLC-Inhalte für ihr Sci-Fi-Rollenspiel The Outer Worlds erarbeitet werden. Seitdem haben wir diesbezüglich nichts Neues erfahren, aber in der gleichen Woche, in der Microsoft ihre große Präsentation "Xbox Games Showcase" veranstaltet, erwachte der offizielle Twitter-Account des Spiels plötzlich wieder mit seltsamen Nachrichten zum Leben:

"Grüße Mitarbeiter von Halcyon,

der Vorstand freut sich bekanntzugeben, dass wir einen Teil der Webseite von The Outer Worlds erwerben konnten! Macht noch heute eine zusätzliche, fünfminütige Pause, um die Webseite zu besuchen. Ihr habt es euch verdient!"

Der Tweet weist auf die offizielle Homepage des Spiels hin, auf der wir das folgende Bild sehen konnten. Eine vernünftige Vermutung ist, dass The Outer Worlds schon in naher Zukunft ein Add-On bekommen wird, möglicherweise erfahren wir ja schon heute Abend mehr darüber. Und wenn nicht direkt auf dem Xbox Games Showcase, eventuell während Geoff Keighleys Pre-Show, die ab 17:00 Uhr unter anderem "neue Inhalte" für bereits angekündigte Spiele bereithalten wird.