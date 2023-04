Der Schauspieler, der Bowser seine Stimme leiht, glaubt, dass es ein weiterer Bösewicht sein sollte, der in einem zweiten Illumination-Film den Mantel gegen das Klempnerpaar übernimmt.

The Super Mario Bros. Movie hat die beste animierte Eröffnung aller Zeiten

am 9. April 2023 um 19:28 NEWS. Von Eirik Hyldbakk Furu

Der Film von Nintendo und Illumination bricht alle möglichen Rekorde, so dass Ant-Man and the Wasp: Quantumania und Frozen 2 ihn loslassen mussten.