Sehen Sie, wie Tom Cruise in Mission: Impossible fast 10 Minuten lang läuft

Mission: Impossible - Ghost Protocol war der erste Film der beliebten Franchise, der die Tatsache wirklich hervorhob, dass Tom Cruise die große Mehrheit seiner Stunts selbst macht, aber das ist nicht das Einzige, wofür der Mann, der heute seinen 61. Geburtstag feiert, als Ethan Hunt bekannt ist. Deshalb ist es so passend, dass Paramount beschlossen hat, den Anlass zu feiern, indem es das Meme umarmt.

Ich spreche natürlich von Tom Cruise beim Laufen, da das heutige fast zehnminütige Video so ziemlich jede Sekunde zeigt, die er in den Mission: Impossible-Filmen mit Laufen verbringt. Dazu gehören sogar einige Szenen aus dem kommenden Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, was es zu einem lustigen und interessanten Leckerbissen macht, sowohl für die Nostalgie, den Hype als auch für die Lacher. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Tom. Wir hoffen, dass Sie noch viele Jahre so schnell laufen werden.