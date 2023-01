Sehen Sie, wie Sie Ihre Flugzeit mit dem DJI Mavic 3 Fly More Kit verlängern können

HQ

Wir bei Gamereactor haben in den letzten Wochen und Monaten verschiedene einzigartige Produkte ausprobiert, die Teil der DJI Mavic 3-Linie sind. Dazu gehörte die Classic-Drohne selbst, aber in jüngerer Zeit auch das Fly More Kit, das entwickelt wurde, um die Zeit zu verlängern, in der Sie eine Drohne für eine Fliege mitnehmen können.

Dieses Kit bringt zusätzliche Batterien, Autoladestationen und einen größeren Ladehub, eine Tragetasche und sogar geräuscharme Propeller, so dass beim Filmen weniger Umgebungsgeräusche aufgenommen werden. Unnötig zu sagen, wenn Sie beabsichtigen, eine DJI Mavic 3 Classic Drohne viel zu verwenden, könnte dieses Kit einen Blick wert sein.

Und um zu sehen, ob es in Ihrer Straße ist, schauen Sie sich unseren neuesten Quick Look unten an, um zu sehen, was das Fly More Kit auf den Tisch bringt.