Sehen Sie, wie Jonah Hill darum kämpft, Eddie Murphy in Netflix' You People zu beeindrucken

Netflix hat eine ziemlich gestapelte Liste von Projekten, die später in diesem Jahr kommen, aber der Streamer hat bereits das neue Jahr im Auge und was er im Januar hinzufügen wird. Zu diesem Zweck ist nun ein Trailer oder besser gesagt ein erster Blick für die Komödie You People eingetroffen, in der Jonah Hill neben Eddie Murphy in einem Film zu sehen ist, der sich geradezu urkomisch zu entwickeln scheint.

Es wird am 27. Januar 2023 auf Netflix erscheinen, und vor diesem Datum können Sie den kurzen Trailer unten sehen und sogar die Beschreibung des Films finden.

"Ein neues Paar und seine Familien rechnen mit moderner Liebe inmitten kultureller Zusammenstöße, gesellschaftlicher Erwartungen und Generationenunterschiede."